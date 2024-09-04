Торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного года.

В государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 2 сентября прошла торжественная линейка, учебные и воспитательные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.
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