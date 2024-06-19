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Почему Чубайсу и таким как он дали уехать из России - ответил генерал Куликов

Почему Чубайсу и таким как он дали уехать из России - ответил генерал Куликов

Чубайсу и Ко дали возможность уйти, таким мнением поделился генерал Армии Анатолий Куликов. Если кто-то сомневался в подобном раскладе, то вот вам кое-какие доказательства тому, что таки да - им дали сбежать.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Видать ооооочень много знает о тех...Кто до сих пор во власти...
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4 час.
Vladimir Shalimov
А ещё их не сажают на нары из-за боязни, что заговорят и ниточки потянутся... прямо наверх, в Кремль. &quot;Ларчик&quot; проще открывается.
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2 час.
Vladimir Shalimov
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