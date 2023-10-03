Freedom Holding — теперь и телеком: акции на исторических максимумах

В России больше нет компании с таким названием, в Казахстане «Фридом» разросся до цифровой экосистемы, а холдинг объединяет все активы Freedom в 16 странах, расширяется не только на постсоветском пространстве и в Европе, но и нацелен стать крупным инвестбанком в США.
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