Три дня спорта: Конаковский округ масштабно отметит День физкультурника. В Российской Федерации 8 августа традиционно отмечается День физкультурника — праздник, объединяющий профессиональных спортсменов, тренеров и всех любителей активного образа жизни.
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