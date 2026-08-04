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Три дня спорта: Конаковский округ масштабно отметит День физкультурника

Три дня спорта: Конаковский округ масштабно отметит День физкультурника

Три дня спорта: Конаковский округ масштабно отметит День физкультурника. В Российской Федерации 8 августа традиционно отмечается День физкультурника — праздник, объединяющий профессиональных спортсменов, тренеров и всех любителей активного образа жизни.

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