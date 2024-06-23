Самый трогательный момент недели. Песня Шамана "Встанем" в Пхеньяне. Слезы у зрителей и Путин, который встал.
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Самый трогательный момент недели. Песня Шамана "Встанем" в Пхеньяне. Слезы у зрителей и Путин, который встал.
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