TV revivals seem like an exciting way to revisit old favorites, but these shows are proof that some classic series should have been left alone.
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