Эксперт по приему абитуриентов Диких: цены на обучение в вузах вырастут на 7,5%

Цены на обучение в российских государственных вузах могут вырасти в 2024 году на размер инфляции. Об этом в интервью РИАМО сообщил начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких.
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