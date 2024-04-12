Paramount подтвердила, что полнометражный мультфильм “Аанг: Последний маг возду...

Paramount подтвердила, что полнометражный мультфильм “Аанг: Последний маг воздуха” по-прежнему запланирован на 2025 годВо время сегодняшней презентации на CinemaCon, киноиздатель Paramount Pictures и компания Avatar Studios поделились дополнительной информацией о своем предстоящем полнометражном мультфильме, который продолжит сюжет мультсериала про Аватара Аанга.