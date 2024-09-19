Curiosity сделал первое совместное фото Земли и Фобоса с поверхности Марса

Первое совместное фото Земли и Фобоса, сделанное с поверхности Красной планеты / © NASA / JPL-Caltech / MSSS Марсоход NASA 5 сентября с помощью своей камеры Mastcam сфотографировал Землю в ночном небе Красной планеты, как раз когда один из двух спутников Марса появился на небосводе.