К Земле мчатся гиганты: два астероида размером с небоскреб пролетят рядом с нашей планетой Татьяна СергееваВ начале декабря Земле предстоит встретить два внушительных астероида, которые приближаются к нашей планете.
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