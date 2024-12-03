НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Вот боллее актуальные задачки. Что-то тут нет упоминания о вкладе российских астрономов в процесс. Прилетит подобный ...К Земле мчатся ги...
  • Leon Dan
    Судя по ежедневным статьям, в РПЦ каждый день какой-то праздник. Весело живут! :-)Какой церковный п...
  • людмила макарова
    Запрет на привоз семей должен быть принят. И депортация всех, что находятся сейчас в России. Никаких семей, никаких п...Опасны ли угрозы ...

К Земле мчатся гиганты: два астероида размером с небоскреб пролетят рядом с нашей планетой

К Земле мчатся гиганты: два астероида размером с небоскреб пролетят рядом с нашей планетой

К Земле мчатся гиганты: два астероида размером с небоскреб пролетят рядом с нашей планетой Татьяна СергееваВ начале декабря Земле предстоит встретить два внушительных астероида, которые приближаются к нашей планете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Вот боллее актуальные задачки. Что-то тут нет упоминания о вкладе российских астрономов в процесс. Прилетит подобный Булыжник (даже не ракета пришельцев), не дай бог, и не будет иметь значение, у кого больше дронов, у кого больше авианосцев, или что еще у кого больше размером, кто у кого что хотел украсть, цены на нефть.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх