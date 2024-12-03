К Земле мчатся гиганты: два астероида размером с небоскреб пролетят рядом с нашей планетой

LD

Leon Dan

Вот боллее актуальные задачки. Что-то тут нет упоминания о вкладе российских астрономов в процесс. Прилетит подобный Булыжник (даже не ракета пришельцев), не дай бог, и не будет иметь значение, у кого больше дронов, у кого больше авианосцев, или что еще у кого больше размером, кто у кого что хотел украсть, цены на нефть.