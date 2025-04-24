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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-футболистка Алуко считает, что мужчины-эксперты в женском футболе могут мешать коллегам-женщинам получать работу: «Число мест ограничено. Мужчины должны знать об этом»

Бывшая футболистка сборной Англии высказала такое мнение, рассуждая об Иане Райте. Бывший нападающий «Арсенала» активно интересуется женским футболом и регулярно работал экспертом на матчах женской сборной Англии.

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