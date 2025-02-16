Шестилетний мальчик умер в петербургской семье, отрицающей медицину

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Санкт-Петербурге умер шестилетний мальчик, родители которого отказывались обращаться к врачам, поскольку не признают традиционную медицину, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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