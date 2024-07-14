Штаб Байдена приостановил показ роликов на ТВ после покушения на Трампа

Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на митинге в субботу приостанавливает показ агитационных роликов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя штаба.
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