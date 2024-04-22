Поверья и приметы на 22 апреля 2024 года связаны праздником Вадим Ключник. Ирина ЛысенкоВ понедельник, 22 апреля 2024 года, старинные поверья и погодные приметы переплетаются с древним народным праздником Вадима Ключника.