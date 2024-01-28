Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с American Conservative, заявил, что самые малоинформированные американцы поняли – Штаты проиграли в конфликте на Украине.
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