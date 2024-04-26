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Проблемы стабильности Intel 13 и 14 поколений можно решить, но за это придется за...

Проблемы стабильности Intel 13 и 14 поколений можно решить, но за это придется за...

Проблемы стабильности Intel 13 и 14 поколений можно решить, но за это придется заплатить производительностьюНесколько компаний опубликовали свои гайды с описанием способов решения проблем со стабильностью работы процессоров Intel Core 13 и 14 поколения.

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