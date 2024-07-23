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Царьград

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"Вчера было сегодня вчера": Сменщица Байдена впервые выступила в новой роли и оставила массу вопросов

"Вчера было сегодня вчера": Сменщица Байдена впервые выступила в новой роли и оставила массу вопросов

Вице-президент США Камала Харрис, которую уже сейчас называют сменщицей Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, первые выступила перед публикой в новой роли.

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Комментарии
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михаил ошкин
Нам то что от их кандидатов, лучше станет? Не будут они нашими союзниками.
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16 час.
Svetlana Kuzmina
Все прекрасно знают, что США руководят не те, кто сидят в креслах Белого дома, а те, кто находится в тени. И даже Сорос, это не главная фигура. А посему, кто бы не был президентом страны Лжецов и Мерзавцев - ничего не изменится.
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15 час.

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