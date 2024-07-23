Нам то что от их кандидатов, лучше станет? Не будут они нашими союзниками.

Svetlana Kuzmina

Все прекрасно знают, что США руководят не те, кто сидят в креслах Белого дома, а те, кто находится в тени. И даже Сорос, это не главная фигура. А посему, кто бы не был президентом страны Лжецов и Мерзавцев - ничего не изменится.