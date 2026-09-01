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В Британии отметили масштаб и эффективность ударов РФ по Украине

В Британии отметили масштаб и эффективность ударов РФ по Украине

max.ru/Минобороны России Российский наступательный потенциал растет с каждым днем, удары по Украине становятся все более масштабными и эффективными.

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