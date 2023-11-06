Приветствую, дорогой читатель! Если у вас дома есть растения (а они есть почти у каждого в доме) - уже давно пора было озаботиться о досветке, ведь день сейчас короткий, и света им не хватает.
Больше никаких фитоламп. Сделал лучшую досветку растениям на зиму за 250 рублей
Комментарии
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Igor Shumarin
Когда то выгонял тюльпаны к 8 марта, Использовал ДРЛ лампу, как на фонарном столбе.
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2 д.
Россиянин
Растениям нужен не просто свет, а ультрафиолет.
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1 д.
Аркадий Шацкий
На практике убедился, под дешевым уличным прожектором из "Светофора" за 300 р. растёт не хуже чем под фитолампами средней ценовой категории за 1500. А можно и ещё дешевле если взять светодиод с алиэкспресса и прикрутить к нему радиатор.
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1 д.
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