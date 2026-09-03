Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Враг издевается над собственным тылом: "Во всём виноваты русские". О чём на самом деле говорят пустые полки в магазинах

Враг издевается над собственным тылом: "Во всём виноваты русские". О чём на самом деле говорят пустые полки в магазинах

Коллаж Новороссии Автор: Александр Тагиров В западных медиа и украинских соцсетях все активнее раскручивается тревожная тема грядущего голода на Украине.

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