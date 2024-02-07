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НСА и Минсельхоз Челябинской области провели семинар по страхованию урожая

НСА и Минсельхоз Челябинской области провели семинар по страхованию урожая

Национальный союз агростраховщиков и Минсельхоз Челябинской области при участии Банка России и Минфина РФ провели для аграриев региона семинар-совещание, посвященное вопросам страхования урожая на условиях господдержки в период будущей посевной.

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