Мишустин: доля нацвалют стран «пятерки» в рамках торговли достигла 90%

Доля национальных валют стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который включает в себя Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, в рамках взаимной торговли достигла 90% по итогам 2023 года.
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