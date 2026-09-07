Выборы в Саксонии–Анхальт: AfD получает 44% голосов, но без абсолютного большинства

На выборах в федеральной земле Саксония–Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (AfD) получила около 44 процентов голосов, что сделало её безусловным победителем.
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