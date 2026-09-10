🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра Весь мир, цивилизованный и не очень, с замиранием сердца наблюдает за тем, как в центре Европы целеустремлённо, сопровождая акт массового суицида песнями и плясками, самоубивается многомиллионное племя бывших людей, по воле злого рока превращённых в «политических украинцев».