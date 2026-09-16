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Хорошёвка

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В хорошевской школе открылся первый в Москве агротехнологический класс

В образовательном квартале школы №1409 открылся уникальный агротехнологический класс. Это по-настоящему историческое событие: школа в Хорошевском районе стала первой площадкой в Москве, где открылся такой класс.

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