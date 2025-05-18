Польза минета для женщин

В последнее время тема орального секса, особенно минета, вызывает множество споров. Для большинства мужчин эта практика является источником удовольствия, но какова ее истинная ценность для женщин? Часто можно услышать вопросы о том, полезен ли минет для девушек или это всего лишь обязательная часть интимной жизни.