Операторы дронов в России обучатся поражать безэкипажные катера на VR-тренажерах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Модуль по обучению поражению безэкипажных катеров FPV-дронами появится на тренажерах виртуальной реальности «Небо-22», которые поставлены в учебные центры ВС РФ для подготовки операторов.
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