В Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки

Очаг опасного заболевания под названием бруцеллез выявили в Куйбышевском районе Самары. Региональные власти экстренно объявили о введении карантина, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии региона.
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