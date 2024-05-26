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В Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки

В Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки

Очаг опасного заболевания под названием бруцеллез выявили в Куйбышевском районе Самары. Региональные власти экстренно объявили о введении карантина, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии региона.

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