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Будущее "украины"

Каждого разумного человека должен волновать вопрос «А что дальше?» (Что дальше, Дава?!).В светлом и процветающем будущем России я уверен (у нас и новейшие технологии, и нет дебильной «зелёной» и глиномесной повесточки).

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