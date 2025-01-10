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Царьград

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Несли на себе мост: штурмовик отряда "Борз" рассказал, как освобождали Курахово

Несли на себе мост: штурмовик отряда "Борз" рассказал, как освобождали Курахово

Военные на руках пронесли 300-килограммовый мост, будучи по пояс в ледяной воде. Подойти на лодках мешал плотный огонь противника.

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