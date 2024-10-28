Подводный монстр: чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский» Ольга ВайленкоС вступлением в строй новой атомной подводной лодки стратегического назначения «Князь Пожарский» проект 955А (шифр «Борей-А») Россия делает значительный шаг в сторону укрепления своих военно-морских сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии