«В России это не нормально»: русская женщина отчитала на детской площадке малолетнего иноземца, тряхнув его. Теперь она боится выйти из дома

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Комментарии
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Одиссей
+100500!!
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12 час.
виктор матвеев
В России строится государство не для россиян а для набеглой кишлачной сволочи.
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3 час.
Н
Наталья
Нужно было снять на видео и написать заявление в полицию. И пусть вышвыривают всех их в кишлак!
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42 мин.

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