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Происшествия

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Группа сирот из Ульяновской области поблагодарила Председателя СК России за содействие в восстановлении их жилищных прав

Группа сирот из Ульяновской области поблагодарила Председателя СК России за содействие в восстановлении их жилищных прав

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел повторный личный прием группы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Ульяновской области.

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