Михаил Чаплыга: Украину готовят к войне на истощение

"Украина должна изменить курс и подготовиться к войне на истощение, – The Economist. Украина должна больше концентрироваться на потребностях по состоянию на сейчас, а не планах послевоенного восстановления, и подготовиться к длительной войне.
"Украина должна изменить курс и подготовиться к войне на истощение, – The Economist. Украина должна больше концентрироваться на потребностях по состоянию на сейчас, а не планах послевоенного восстановления, и подготовиться к длительной войне.
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