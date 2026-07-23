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На Западе объяснили неспособность Германии быть оплотом НАТО на востоке

На Западе объяснили неспособность Германии быть оплотом НАТО на востоке

Внутренний кризис в Германии не позволяет ей быть опорой восточного фланга НАТО. Об этом написал политический советник и публицист с хорватскими корнями, проживающий в Боснии и Герцеговине, Филип Гаспар в статье для National Interest.

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