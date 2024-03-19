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«Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом

«Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом

Омский «Авангард» сообщил об отставке Михаила Кравца с поста главного тренера команды. «Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — говорится в заявлении клуба.

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