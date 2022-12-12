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Популярней McDonald's: «Вкусно — и точка» забрала большую долю рынка, чем была у сети-предтечи

Популярней McDonald's: «Вкусно — и точка» забрала большую долю рынка, чем была у сети-предтечи

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» продолжает свое развитие, усиливает поляризацию с McDonald's и уже уверенно перекрывает долю отечественного рынка фастфуда, контролировавшуюся ее американской предшественницей в лучшие времена.

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