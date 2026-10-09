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Почти 100 млн рублей жители Республики Алтай отдали мошенникам с начала года

Почти 100 млн рублей жители Республики Алтай отдали мошенникам с начала года

За девять месяцев 2026 года более 400 человек в Республике Алтай попались на уловки мошенников. В сумме потерпевшие лишились 96 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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