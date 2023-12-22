Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan – вот что объединяет эти марки

57% российских водителей получили свой первый опыт за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественную модель, выяснили в ходе опроса «Росгосстрах» и «Автокод» (исследование есть в распоряжении «За рулем»).
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