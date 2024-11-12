Нацист из Литвы Валдас Барткевичус заявил в соцсетях, что осквернил в Курской области братскую могилу героев Великой Отечественной войны и присоединился к мародерам из ВСУ, которые разворовали магазин в Судже.
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