В школе Высокогорского района РТ почтили память погибшего в Крынках морпеха

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Учхозкой школе Высокогорского района Татарстана сегодня открыли «парту героя» в честь погибшего участника специальной военной операции Александра Шулаева.
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