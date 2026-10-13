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Татар-информ

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В школе Высокогорского района РТ почтили память погибшего в Крынках морпеха

В школе Высокогорского района РТ почтили память погибшего в Крынках морпеха

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Учхозкой школе Высокогорского района Татарстана сегодня открыли «парту героя» в честь погибшего участника специальной военной операции Александра Шулаева.

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