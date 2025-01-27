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Посол Индии Кумар: Москва и Нью-Дели запланировали визиты на 2025 год

Посол Индии Кумар: Москва и Нью-Дели запланировали визиты на 2025 год

Индия и Россия готовят визиты на 2025 год, в том числе на высшем уровне. Об этом ТАСС заявил посол Индии в РФ Винай Кумар во время российско-индийской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

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