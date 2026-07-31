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Аргументы недели

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Мишустин заявил о необходимости довести долю креативных индустрий до 6% ВВП

Мишустин заявил о необходимости довести долю креативных индустрий до 6% ВВП

Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутию обозначил амбициозную цель для всей страны.

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