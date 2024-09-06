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Офис спецпрокурора: глава ВМС США нарушил закон из-за высказываний о выборах

Офис спецпрокурора: глава ВМС США нарушил закон из-за высказываний о выборах

Независимый офис специального прокурора США (OSC) сообщил, что министр военно-морских сил страны Карлос дель Торо неоднократно нарушил федеральный закон Хэтча, который запрещает чиновникам исполнительной власти высказываться за или против конкретных политических партий.

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