Офис спецпрокурора: глава ВМС США нарушил закон из-за высказываний о выборах

Независимый офис специального прокурора США (OSC) сообщил, что министр военно-морских сил страны Карлос дель Торо неоднократно нарушил федеральный закон Хэтча, который запрещает чиновникам исполнительной власти высказываться за или против конкретных политических партий.
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