Президент Словакии Чапутова выступила против нового пакета военной помощи Киеву

Как сообщает портал Dennik N, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Киеву сразу после парламентских выборов, на которых победила партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо, пообещавшая «не давать Украине ни одного патрона».