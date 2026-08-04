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Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения иностранцев из России

Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон, расширяющий перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства грозит обязательное выдворение из страны.

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