Политолог Николай Севостьянов заявил об ограничениях судоходства через Ормузский пролив из-за недавних нападений.
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