Инженерно-саперные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили сброшенную ночью на дорогу в Глушковском районе Курской области с гексакоптера «Баба Яга» модифицированную мину Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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