УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в гостиничном комплексе "Барселона" в центре Ульяновска, на который огонь перекинулся с расположенных рядом коллективных сараев.
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