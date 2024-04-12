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Bank of China стал запрашивать данные о связи платежа с новыми регионами и КНДР

Один из самых крупных банков Китая Bank of China ужесточил контроль за платежами из России и начал запрашивать данные о том, связана ли операция с новыми регионами России, Крымом, Ираном, КНДР или Сирией, сообщили в "Известиях".

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